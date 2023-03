Um homem foi baleado por um policial militar na madrugada desta segunda-feira, dia 27, no fim do show da dupla Maiara e Maraísa, no Parque de Exposições Antônio Avelino de Oliveira, em Paraíba do Sul. O evento começou na noite de domingo.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi baleado na canela e foi levado pelos próprios policiais da guarnição ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, cidade vizinha. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a PM, a confusão aconteceu no fim do evento, dentro do parque, quando o público já deixava o local. A PM informou que os agentes foram acionados para intervir em um tumulto e, chegando no local da confusão, o homem envolvido tentou pegar a arma do policial militar, que atirou.

A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade como resistência.