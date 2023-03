Maquinista morre em acidente no interior da CSN

O maquinista José Mauro do Nascimento, de 56 anos, morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira, dia 27, quando a composição colidiu com um caminhão no interior da Usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda.

José Mauro chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Cecília, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a assessoria de imprensa da CSN a empresa está prestando todo auxílio à família da vítima e “manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos”. As causas do acidente estão sendo investigadas, ressaltou a siderúrgica.