PM prende jovem com grande quantidade de cocaína em Paraty

Na ação, foram apreendidos 150 envelopes de cocaína

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na madrugada desta segunda-feira, dia 27, um jovem, de 23 anos, e apreenderam grande quantidade de envelopes de cocaína na Rua Beira Rio, na Ilhas das Cobras, em Paraty.

Policiais estavam em patrulhamento quando receberam determinação do comandante da 2ª CIPM para verificar denúncia, descrevendo que o suspeito estaria com uma sacola de drogas naquele momento na Beira do Rio. A equipe de imediato procedeu para a localidade realizando um cerco e onde conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão. Com ele foi apreendido 150 Ziplocs (envelopes) de cocaína.

O suspeito e as drogas foram levados para a sede da 167ª DP (Paraty), aonde foi apresentado. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.