Polícia Militar apreende drogas na Vila Brasília em Volta Redonda

Policiais militares abordaram na tarde desta segunda-feira, dia 27, um homem em atitude suspeita conduzindo uma mochila que foi descartada ao perceber a presença dos agentes na Travessa Veneza, bairro Vila Brasília, Volta Redonda,

Os agentes fizeram a abordagem e na mochila que foi jogada no chão foram encontradas 115 pedras de crack, 43 tiras de maconha, um rádio transmissor, uma mochila preta e uma bolsa a tiracolo. O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa, para as providências cabíveis.