Polícia Militar prende motorista bêbado ouvindo ‘proibidão’ em Resende

Policiais militares tiveram atenção voltada para um veículo conduzido por um homem ouvindo um “proibidão” (músicas de apologia ao crime vindas do veículo) com um som altíssimo no domingo, dia 26, na Rua dos Timbras, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Os policiais realizaram a abordagem e viram que o suspeito, de 42 anos, estava nitidamente sob a influência de álcool. A polícia informou que ele foi submetido ao bafômetro, que constatou a embriaguez. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. O delegado de plantão arbitrou uma fiança de R$ 5 mil para ele deixar a carceragem. O condutor, segundo a Polícia Militar, possui duas anotações criminais por tráfico de drogas.