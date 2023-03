Prefeitura de Volta Redonda avança para criar a Casa dos Conselhos

Estrutura vai abrigar os conselhos e também a administração dos fundos municipais

A Prefeitura de Volta Redonda avança nas conversas para a criação da Casa dos Conselhos. O projeto vai fortalecer os conselhos municipais, oferecendo um espaço para que possam fazer as reuniões entre os conselheiros, além da possibilidade de se organizar administrativamente. No mesmo local, também vão funcionar os fundos municipais com toda estrutura administrativa e contábil necessária.

A implantação da Casa dos Conselhos de Volta Redonda foi tema de reunião na tarde desta segunda-feira, 27, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, entre os secretários municipais de Cultura (SMC), Anderson de Souza, e de Planejamento (Seplag), Cora Peixoto; a subsecretária do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Luzia Suhett Pinto; o diretor do Departamento de Participação Social da Seplag, Jerônimo Telles; a assessora Técnica da mesma secretaria, Juliane da Silva; e o deputado estadual Munir Neto.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, reforçou que o prefeito Neto entende a necessidade da criação da Casa dos Conselhos e autorizou avançar no estudo para definir o funcionamento do projeto. “Queremos montar uma estrutura física para receber os funcionários que vão gerenciar os fundos municipais e abrigar os conselhos municipais”, explicou.

O deputado Munir Neto também apoia a iniciativa. “Precisamos fortalecer os conselhos municipais e estruturar o funcionamento dos fundos municipais, criados para receber e distribuir recursos financeiros para a realização de atividades ou projetos municipais específicos. As atividades e os projetos que recebem receita desses fundos são programas que visam o atendimento do interesse público”, ressaltou Munir.

A secretária de Planejamento, Cora Peixoto, afirmou que a Seplag vai seguir dando assessoria contábil para os gestores do fundo. “Independentemente da nova estrutura, com a criação da Casa dos Conselhos, a equipe da Seplag vai seguir auxiliando na gerência dos fundos municipais”, destacou.

A subsecretária do Gegov, Luzia Suhett Pinto, lembrou que o governo municipal já está atuando na reestruturação dos conselhos municipais. “Alguns grupos foram desarticulados por conta da pandemia. E, além disso, a prefeitura vai viabilizar o espaço físico para receber a Casa dos Conselhos. O ideal é que fosse em área central da cidade para facilitar o funcionamento da estrutura”, disse Luzia. Fotos de Divulgação – Secom/PMVR