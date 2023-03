Rio Claro abre inscrições para concurso público nesta terça-feira

Serão abertas nesta terça-feira (28) as inscrições ao concurso público da prefeitura de Rio Claro. A iniciativa contempla diversas áreas, com vagas para pessoas com nível de ensino Fundamental, Médio e Superior. O certame é destinado a preencher 93 vagas imediatas e formar cadastro reserva.

Os aprovados vão receber remuneração inicial que varia de R$ 1.787,75 a R$ 6.392,452 por jornada de trabalho de até 44 horas por semana. O contrato será regido pelo regime estatutário, que garante estabilidade após o período probatório.

Serão selecionados candidatos para inúmeros cargos, de diversas áreas, entre elas administrativa, operacional, educação e saúde. Clique neste link para ver o edital completo.

As inscrições devem ser feitas pela internet. Os valores das inscrições são: R$ 48 para nível fundamental, R$ 70 para nível médio e R$ 85 para nível superior. O prazo termina no dia 28 de abril.

A avaliação poderá ser feita através de provas objetivas, discursivas e práticas, de acordo com as especificações do cargo. Títulos podem ser apresentados durante o período de inscrições. (Foto: Divulgação)