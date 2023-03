Proeis e GMVR, que já atuam nos bairros Retiro e Aterrado, chegarão às regiões do Jardim Amália, Roma, São Geraldo, Barreira Cravo e Santo Agostinho

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) definiu um planejamento para dar continuidade à expansão do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), junto com a Guarda Municipal (GMVR), em Volta Redonda. Quatro viaturas já foram licitadas e a previsão é que cheguem à cidade em maio. No mês que vem, 80 policiais serão capacitados. Com isso, além dos bairros Retiro e Aterrado, outras quatro regiões ganharão o reforço no policiamento, entre elas as áreas do Jardim Amália, Roma, São Geraldo, Barreira Cravo e Santo Agostinho.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que o projeto reforça o policiamento de proximidade, que é um suplemento às atuações rotineiras da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

“O projeto é voltado para suplementar o policiamento, em um modelo de proximidade com a comunidade, interagindo com as associações de moradores, com os empresários e centros comerciais. Ou seja, esses profissionais não estão para dividir com a Polícia Militar e Guarda Municipal, mas sim suplementar a segurança pública. Teremos bases integradas no Jardim Tiradentes e no Santo Agostinho, onde ficarão as viaturas do Proeis, com acesso às imagens de câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Nos veículos, estarão a bordo dois policiais militares e um guarda municipal”, explicou Luiz Henrique.

O secretário explicou ainda que o projeto favorece o fortalecimento de todo o sistema de segurança do município, que tem sido ampliado de forma planejada. “Estamos escolhendo os bairros mais afastados que acabam tendo uma carência em segurança pública. Queremos agregar mais efetivo e mais segurança a estes bairros, para que o número de crimes reduza. Esses agentes que trabalharão pelo Proeis serão capacitados e atuarão a partir de uma análise da mancha criminal. Com isso, estaremos exatamente onde o crime acontece”, resumiu.

Policiamento reforçado

Entre os bairros que serão beneficiados com a expansão do Proeis estão: Jardim Tiradentes, Jardim Belvedere, Rio das Flores, Colina, São João, São Geraldo, Sessenta, Monte Castelo, Jardim Amália I e II, Morada da Colina, Água Limpa, Barreira Cravo, Ilha Parque, Parque das Ilhas, Santo Agostinho, Volta Grande, Brasilândia, Caieiras, São Sebastião, Dom Bosco, São Luiz, entre outros.

O prefeito Antonio Francisco Neto disse que o objetivo é fazer de Volta Redonda uma cidade referência para outras na segurança pública.

“Estamos levando o Proeis, junto com a nossa Guarda Municipal, a todos os bairros possíveis e ampliando o número de viaturas. Nós vamos fazer da nossa cidade um lugar que todos sonhamos viver um dia, com muita segurança. E estamos conseguindo graças à parceria entre o Poder Público Municipal e o Governo do Estado, e a Polícia Militar”, destacou Neto. Fotos: Divulgação – Secom/PMVR.