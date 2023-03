Encontro com pais e cuidadores aconteceu no Hospital do Retiro, onde o programa ‘Laço Azul’ é realizado em parceria com o UniFoa

A equipe multidisciplinar do programa “Laço Azul”, realizado no Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), no Retiro, em Volta Redonda, e que beneficia crianças e adolescentes com transtorno de neurodesenvolvimento, promoveu neste mês de março seu primeiro encontro de capacitação familiar, reunindo pais e cuidadores. O objetivo foi orientar as famílias na criação das crianças, ajudando a estimular os pequenos a desenvolver ao máximo sua independência e autonomia.

Realizado há mais de um ano no Hospital do Retiro, em parceria com o UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda), o “Laço Azul” conta com equipe multidisciplinar: com profissionais de Educação Física, Psicopedagoga, Psicóloga Familiar e infantil, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudióloga.

“Temos recebido um retorno muito positivo por parte dos familiares, que recebem toda a orientação e apoio para que o projeto continue dando certo. Esse acolhimento e o cuidado são prioridades para que essas crianças e adolescentes possam crescer e viver da melhor maneira possível”, afirmou a diretora do Hospital do Retiro, Márcia Cury.

Como funciona

De acordo com a equipe que atua no “Laço Azul”, o programa ensina, na prática, como eliminar comportamentos indevidos e ajudar as crianças a se comunicarem, brincarem e interagirem. O foco é a análise do comportamento das crianças e intervenção aplicada aos ambientes comuns, como sua própria casa e escola.

Dentre as técnicas informadas no programa, estão práticas que auxiliam nos comportamentos que interferem no desenvolvimento e integração do indivíduo diagnosticado com autismo (TEA), transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dentre outras patologias.

Alguns comportamentos como os sociais: contato visual e comunicação funcional; comportamentos acadêmicos como pré-requisitos para leitura, escrita e matemática; atividades da vida diária como higiene pessoal; e estereotipias que se tornam obstáculos na vida da criança, são habilidades tratadas no programa.

Serviço

Para acessar o projeto “Laço Azul” o usuário deverá ser encaminhado exclusivamente por uma Unidade Básica de Saúde. Volta Redonda conta com 46 locais deste tipo, entre UBSs e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família). Fotos de divulgação/Secom/PMVR