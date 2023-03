Ação aconteceu no final da manhã desta terça-feira, 28, na Avenida Amaral Peixoto, Centro

Policiais militares do programa “Segurança Presente”, que atua em Volta Redonda por parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, prenderam um suspeito e recuperaram mercadorias furtadas de loja de departamento que funciona na Avenida Amaral Peixoto, Centro. Eles foram acionados pelo gerente da loja e constataram a ocorrência pelas câmeras do circuito interno do estabelecimento.

Os PMs capturaram o suspeito no telhado da loja, juntamente com o material furtado. Ele foi conduzido para 93ª Delegacia de Polícia, no bairro Aterrado, onde ficou preso.

O “Segurança Presente” atua na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e na Vila Santa Cecília, dois dos principais centros comerciais da cidade. O programa, coordenado pelo major José Eduardo Martins Silvério, se baseia nas abordagens, criando um elo de proximidade com a população, o que também auxilia no policiamento ostensivo. Ao todo são 14 policiais militares voluntários que atuam no serviço extra remunerado, e três agentes diários fixos na base, localizada na Vila Santa Cecília. Fotos de divulgação – Secom/PMVR