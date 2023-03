cAMINHÃO BAUm caminhão pegou fogo ao colidir na traseira de um caminhão-tanque, na manhã desta terça-feira, dia 28, no km 263 da Dutra, na pista sentido Rio.em Volta Redonda. Segundo a concessionária que administra a rodovia, CCR Rio-SP, o tráfego está interrompido no local. No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre vítimas. O Corpo de Bombeiros está se deslocando para o local para controlar as chamas.

É o segundo acidente na pista sentido capital nesta terça-feira. Durante a madrugada um caminhão transportando madeira, no km 243 da Via Dutra, em Piraí, tombou, provocando um grande congestionamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal )PRF) o acostamento foi liberado para o fluxo do trânsito neste momento.