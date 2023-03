Mulher é colocada dentro de túmulo em Visconde do Rio Branco, em BH

Uma mulher, de 36 anos, foi encontrada por coveiros dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, em Belo Horizonte (MG).

Coveiros ouviram os gritos de socorro e chamaram à Polícia Militar. A catacumba estava fechada com tijolos e cimento fresco. No local havia sinais de sangue. Os policiais ouviram pedidos de socorro e o túmulo foi aberto rapidamente e mulher, com ferimentos na cabeça, foi retirada com vida.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para um hospital da localidade. Segundo informações do local, a mulher seria usuária de drogas.

A vítima, ainda meio atordoada, disse que dois homens encapuzados chegaram ao local onde ela estava e passaram a agredir.

Depois disse não viu mais nada e acordou dentro do túmulo, já sentido falta de ar. A Polícia Militar procura por um homem que seria amásio da mulher, que no momento é o principal suspeito do crime.