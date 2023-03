Policiais militares foram acionados no início da tarde desta terça-feira, dia 28, para checar uma informação de que três homens estariam armados no Condomínio Novo Horizonte, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

A polícia chegou até os suspeitos após informações de que eles invadiram uma casa do condomínio, que fica na Rua 16. Com eles foram apreendidas duas pistolas e 25 munições. As idades dos suspeitos não foram informadas.

O trio foi levado para a delegacia, onde a ocorrência estava sendo registrada no momento desta publicação. Foto: PM/Divulgação