Policiais militares apreendem um simulacro de fuzil em Paraty

O suspeito detido com a réplica estava ameaçando funcionários de um Instituto de Biodiversidade

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam no final da manhã, desta terça-feira, dia 28, um simulacro de fuzil Colt, calibre 556, na Rua Dezesseis, no bairro da Mangueira, em Paraty,

Após receberam a informação, policiais procederam juntamente com o Chefe do Serviço Reservado (P/2), para verificar a ocorrência de ameaça, onde um homem de 49 anos, estaria intimidando com uma arma longa os agentes do Instituto ICM-BIO.

Os agentes foram até o local indicado e o suspeito autorizou a entrada do Chefe da P/2 em sua residência, oportunidade em que entregou um simulacro de Fuzil Colt 556, possivelmente utilizado durante a discussão entre ele e os agentes do ICM BIO.

O detento e material apreendido, foram levados à 167° DP (Paraty) para confecção do registro, oportunidade em que a parte foi liberada por se tratar de crime de competência do Jecrim e o simulacro permaneceu apreendido para realização de laudo pericial.