Na ação, foram apreendidas duas pistolas, e grande quantidade de munições e drogas

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em relatos passados pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde desta segunda-feira, dia 27, um jovem, de 23 anos, na Rua Dois, no bairro Baixada de Olaria, em Resende.

Os agentes realizavam patrulhamento no momento em que avistaram dois suspeitos com mochila nas costas. Os dois fugiram ao perceberem a viatura policial pulando muros e entrando em casas de moradores.

Após um cerco, os agentes detiveram o jovem em cima da laje com uma pistola 9mm municiada e um carregador municiado na cintura, uma mochila com drogas e dinheiro. Numa mochila que estava próxima ao suspeito, os agentes apreenderam uma pistola calibre 40 municiada (Taurus) com numeração suprimida e um carregador municiado com 23 munições.

Foi encontrada também outra calibre 9mm (Ramom) com numeração suprimida( municiada) com 29 munições intactas do mesmo calibre, dois carregadores calibre 40 e dois carregadores calibre 9 mm. Também foram encontradas 52 pedras de crack, 29 trouxinhas maconha, 22 skank, 49 pinos cocaína,184 pinos cocaína,72 trouxinhas de maconha, 25 maconha tambor, 24 trouxinhas maconha, um cinto com porta carregador, um coldre, um celular bloqueado e a quantia de R$ 2.634,60 em espécie.

O suspeito, as armas e drogas apreendidos, foram levados à 89ª DP (Resende). O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Após a ocorrência o suspeito permaneceu preso. O suspeito já possui anotações criminais por dois homicídios e tráfico de drogas.