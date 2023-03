A equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube segue se preparando para as competições previstas para atual temporada, entre elas o Campeonato Carioca (Série B2) e a Copa Rio. Além disso, entre os dias 8 e 21 de abril, o estádio Leão do Sul será palco da quarta edição da Copa Jajá.

O atacante André Baré falou sobre a preparação da equipe sub-20 para as competições futuras:

“Nossa preparação tem sido muito boa. O preparador Robinho tem passado excelentes trabalhos na parte física. Sendo assim, a cada semana estamos evoluindo mais. O Thiago tem implementado sua formação e sua forma de jogar e tem dado muito certo. Creio que, fazendo as coisas da maneira certa, colheremos bons frutos. O grupo está bem confiante e unido para as competições das quais vamos enfrentar.”

A estreia do sub-20 do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2) está marcada para um domingo (28/5), quando encara a equipe do Búzios, às 15h, no estádio Leão do Sul. Por Diogo de Oliveira Paula Blog do Leão do Sul