Interdição acontecerá nesta quarta-feira (29), a partir das 6h, em trecho da Avenida Ministro Salgado Filho. Linha 210C terá itinerário alterado

O trânsito no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, terá mudanças a partir das 6h desta quarta-feira, dia 29, para que as equipes possam içar outra leva de vigas da ponte que está sendo construída sobre o Rio Paraíba do Sul. A ponte será um novo elo entre as duas margens do Rio Paraíba do Sul, desafogando o trânsito cada vez mais sobrecarregado no presente, mas principalmente preparando a cidade para o futuro.

A obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, em parceria com o Governo do Estado, que está investindo cerca de R$ 140 milhões em melhorias na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), um guindaste de 250 toneladas será posicionado na via em frente ao clube do bairro para a execução dos trabalhos.

A interdição acontecerá em um trecho da Avenida Ministro Salgado Filho, compreendido entre a Avenida 7 de Setembro e o trevo com a Avenida Beira-Rio (próximo ao Kartódromo). O tráfego de veículos ficará interrompido até o término da instalação das vigas, que está previsto para as 18h.

Ônibus

A STMU informa que também haverá desvio no itinerário dos ônibus da Linha 210 C (Três Poços X Aterrado), no sentido da Radial Leste para o Senai. Durante toda a quarta-feira, os veículos dessa linha irão percorrer as seguintes ruas e avenidas: Rua da Figueira; Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes; BR-393; Radial Leste; Trevo do Aero; Avenida Ministro Salgado Filho (Cohab); Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio); Rua Capitão João Maurício de Medeiros; Rua Tenente José Eduardo Junqueira (garagem da PMVR); Avenida Ministro Salgado Filho; Avenida Pedro Lima Mendes (Senai); Avenida Beira-Rio.

O retorno será realizado pela Avenida Ministro Salgado Filho (Cohab) para a Avenida Beira-Rio; Avenida Artur Luiz Correia (Jardim Veneza); Avenida Nossa Senhora do Amparo; Ponte Pequetito Amorim; Avenida Paulo de Frontin; Rua Neme Felipe; Rua Antônio Leal Souza Neto; Rua 552; Viaduto Nossa Senhora das Graças; Avenida dos Trabalhadores; Avenida Getúlio Vargas; BR-393; Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes; e Rua da Figueira.

Os motoristas de carros de passeio podem usar o mesmo itinerário, passando pela Avenida Artur Luís Correia, no bairro Barreira Cravo. Secom/PMVR