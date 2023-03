Inscrições para 13ª Conferência Municipal de Saúde estão abertas. Evento com governo municipal e sociedade civil será no Colégio Getúlio Vargas

O cidadão de Volta Redonda pode, a partir da próxima sexta-feira (31/3), participar de um debate com o governo municipal e a sociedade em geral, para avaliar as necessidades de saúde da população e propor novos caminhos para a saúde pública. Trata-se da 13ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, no dia 31 de março, às 18h, e nos dias 1º e 2 de abril, das 8h às 17h.

“Venha participar de um momento importante em defesa do SUS (Sistema Único de Saúde). A conferência é um evento em que abrimos o debate com a sociedade civil, para analisarmos a saúde e propormos novas diretrizes para formulação da política de saúde municipal, estadual e nacional”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever pelo link abre.ai/13cmsvr. Quem preferir, pode fazer a inscrição presencialmente nos dias e horários de realização da conferência. As pessoas delegadas e suplentes natos e indicadas pelas entidades/instituições podem fazer a inscrição na sede do Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda, localizada do segundo andar do Estádio Raulino de Oliveira – o Estádio da Cidadania (Rua 545, s/n°, Jardim Paraíba).

Poderão participar, além das pessoas interessadas, representantes dos órgãos públicos; entidades de classe; dos conselhos e comissões; associações e sindicatos de trabalhadores da saúde; dos prestadores de serviços públicos, privados e filantrópicos na área de saúde ou não; das entidades e sociedade civil organizada, movimentos, entidades e instituições de usuários.

“Seguimos trabalhando na reconstrução e melhoria contínua da saúde pública em Volta Redonda, e a participação do cidadão é importante para ele saber como está a saúde do seu município, além dele poder contribuir com suas sugestões, críticas. É uma oportunidade para darmos mais voz a quem utiliza o SUS e podermos melhorar ainda mais nossa saúde pública”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Eleição do Conselho

Nesta etapa municipal da conferência, serão eleitos (as) novos (as) conselheiros (as) para o mandato 2024-2027 do Conselho Municipal de Saúde, que tem o papel de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde, levando as demandas da população ao poder público.

Também serão eleitas pessoas delegadas com compromisso em defesa do SUS, que participarão da 9ª Conferência Estadual de Saúde, que também poderão ser eleitas pessoas delegadas para a 17ª Conferência Nacional de Saúde.

35 anos de SUS

Em comemoração aos 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã e do Sistema Único de Saúde (SUS) – que serão celebrados neste ano –, a conferência tem como tema: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”.

Os eixos temáticos da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Volta Redonda serão: O Brasil que temos. O Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

De acordo com a secretaria de Saúde, o principal objetivo das conferências municipais é garantir as propostas de macropolítica no país, em relação: ao subfinanciamento, desfinanciamento e financiamento do SUS; a precarização dos vínculos da força de trabalho e da gestão de pessoas; a judicialização que interfere na gestão da saúde. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR