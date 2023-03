Marcelo Cabeleireiro homenageia Sônia Coutinho com Medalha Tiradentes

Ex-deputado fez a entrega do diploma concedido pela ALERJ a seu pedido

O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro entregou o diploma da Medalha Tiradentes à ex-vereadora Sônia Coutinho, de Barra Mansa. A cerimônia aconteceu na tarde da última terça-feira (28), no Ilha Clube. A honraria foi concedida pela ALERJ por indicação de Marcelo enquanto deputado, no ano passado.

A Medalha Tiradentes é uma grande honraria destinada a pessoas ou entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública no Estado do Rio. “A Sônia é mais que merecedora desta homenagem por tudo que fez e continua fazendo pelas pessoas com deficiência. É uma mulher forte, trabalhadora e exemplo de ser humano. Sempre preocupada com o próximo, dedicou sua vida ao serviço público”, ressaltou Marcelo Cabeleireiro, lembrando que os dois chegaram a dividir a bancada da Câmara de Vereadores.

O ex-parlamentar relembrou o trabalho que desenvolveu na Assembleia Legislativa como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Sônia foi vereadora de Barra Mansa por quatro mandatos. Além disso, foi pioneira na educação voltada à pessoa com deficiência – sua grande luta desde 1969. Também idealizou a Oficina Didi Coutinho; fundou o Centro Educacional Vereador Carlos Campbell; e instituiu o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

Atualmente, coordena o CEMAE (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), e participou ativamente da inauguração da Casa Azul de Barra Mansa – que ocorreu recentemente. Sônia também é presidente da APAD BM (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes).

Sua luta em prol da defesa dos direitos da pessoa com deficiência foi reconhecida e exaltada pelos presentes na cerimônia, incluindo alunos e integrantes de sua equipe.

A vice-prefeita Fátima Lima marcou presença e fez questão de destacar os 53 anos de trabalho que Sônia dedicou integralmente à causa. “É mulher que tendo mandato ou não sempre foi a mesma pessoa, vive para servir o próximo e essa é uma característica marcante”, destacou, parabenizando Marcelo pela justa homenagem.

Também participaram do encontro, o vereador Jefferson Mamede; o diretor financeiro da CDL, Leonardo dos Santos; a ex-vereadora Ruth Coutinho; e familiares e amigos da homenageada.