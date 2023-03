Polícia Militar apreende drogas com suspeitos no Morro da Conquista

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas, quando depararam com vários suspeitos que fugiram com a presença da viatura policial, na Rua Castelo, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda.

Dois suspeitos foram aprendidos e com um deles foi apreendida uma mochila azul com várias drogas. Foram apreendidos dentro da mochila azul, 130 pinos de cocaína, 36 pedras de crack, 18 tiras de maconha, um rádio comunicador, um celular Samsung, um celular Iphone e R$ 39,00 em espécie.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Os suspeitos se recusaram a fornecer o número do Imei do celular apreendido.