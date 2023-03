Polícia Militar apreende material entorpecente em Paraty

Na ação, foram apreendidos 128 papelotes de cocaína

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam no final da noite dessa terça-feira, dia 28, depois de uma denúncia anônima, grande quantidade material entorpecente, que seriam comercializados na região Rua Sybel dos Santos Barros, na Vila Dom Pedro, em Paraty.

Após receber as informações, policiais foram até o local e ao entrar no terreno deparou com vários suspeitos que ao notarem a presença das guarnições empreenderam fuga. Em buscas na localidade em um terreno vazio, conseguiram apreender uma sacola contendo 128 papelotes de cocaína.

As equipes fizeram uma vigilância no local e percebeu a presença de um menor de idade que foi abordado. Ele teria confessado ter recebido a quantia de R$ 15,00 reais em espécie para recuperar o material que teria sido jogado no memento que os indivíduos avistaram as viaturas.

O menor foi conduzido juntamente com o material para sede da 167ª DP (Paraty), onde foi autuado no fato análogo ao tráfico de drogas. Ele foi liberado para responder em liberdade, com a responsabilidade de sua mãe.