Policiais militares receberam uma denúncia na noite desta quarta-feira, por volta das 18 horas, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os agentes, que estavam voltando de uma ocorrência no mesmo local, retornaram até o local indicado e flagraram dois suspeitos, sendo que um estava de posse de uma mochila contendo 290 pinos de cocaína, 35 tiras de maconha e um aparelho celular da marca Motorola. O suspeito se recusou a passar o número do telefone do aparelho. Um terceiro suspeito conseguiu evadir do local para uma área de mata.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda. No momento a ocorrência estava sendo registrada na delegacia.