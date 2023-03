Policiais militares estavam em fiscalização na manhã desta quarta-feira, dia 29, por volta das 8h40min, onde depararam com jovens e menores com uma tira de maconha na Praça XV de Novembro, no Centro de Valença (RJ).

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia de Valença. O entorpecente foi apreendido e os suspeitos foram liberados em seguida, como uso de entorpecente.