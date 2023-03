Boletim da Vigilância Socioassistencial levará informações técnicas aos servidores a cada três meses

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda lançou nessa quarta-feira, 29, o Boletim da Vigilância Socioassistencial – um novo veículo de mídia para munir os servidores com informações técnicas dos equipamentos da Assistência Social da cidade.

O Boletim será um instrumento de fortalecimento da gestão democrática da Prefeitura de Volta Redonda, permitindo transparência, acesso à informação e interação com os usuários, contribuindo para o aprimoramento da gestão e da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, voltados à população mais vulnerável socioeconomicamente.

Os dados sistematizados do novo veículo serão baseados nos resultados do trabalho realizado no dia a dia dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Através desses dados, os profissionais das políticas públicas, especialmente da Assistência Social, poderão conhecer as vulnerabilidades e demandas de seu público e pensar em estratégias de ações integradas, em conformidade com as necessidades apresentadas pela população.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial da Smac, Thaís Alexandre, explica que o informativo será editado trimestralmente e distribuído em todas as unidades da Smac. No primeiro exemplar será abordado o panorama geral do Suas em Volta Redonda.

“Nosso departamento tem como objetivo analisar as situações das vulnerabilidades que afetam os territórios e a população, conhecendo a realidade social das famílias e seus membros, e assim cooperar com a gestão do SUAS e territorial, no entendimento e planejamento de ações estratégicas de proteção social. Com esse novo veículo, seremos capazes de abrir canais de informações e gerar mudanças. Nossa ideia é apoiar e auxiliar os trabalhadores do Suas em suas intervenções, com o foco de aprimorar ainda mais nosso trabalho”, disse a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que uma das funções da política de assistência social é a vigilância socioassistencial, que desenvolve capacidades e meios técnicos para auxiliar os gestores e profissionais da assistência social e outras políticas.

“Tenho imenso orgulho de estar à frente de uma secretaria que inova na criação de um instrumento de pesquisa, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população, com transparência. O Boletim da Vigilância sem dúvida irá contribuir para o desenvolvimento das políticas sociais em Volta Redonda. Estamos criando estratégias para avançar, cada dia mais, na questão social da nossa cidade”, disse a secretária. Fotos de divulgação.