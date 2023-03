Saae de Volta Redonda promove ações no mês das mulheres

Funcionárias da autarquia participaram de palestra sobre violência contra a mulher e terapia capilar

Cerca de 100 funcionárias do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) participaram nessa terça-feira, dia 28, de ações em alusão ao mês em que se celebra o Dia Internacional das Mulheres (8 de março). Coordenadas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da autarquia, as ações envolveram palestra, campanha de conscientização e sorteio de brindes.

As atividades aconteceram em duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde. A abertura e boas-vindas ficou por conta do diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC. Em seguida, as participantes assistiram a uma palestra com o tema “Violência contra a mulher – um debate necessário”, com a palestrante Sabrina Alves de Faria; além de uma ação educativa sobre terapia capilar, com o objetivo de resgate da autoestima, recuperando a saúde e a beleza dos cabelos, ministrada pela terapeuta capilar Denise Macedo.

“Os temas abordados fizeram com que refletíssemos em várias questões, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Um evento como esse aumenta o conhecimento, melhor a interação entre os setores e contribui para um desempenho melhor dentro de cada função”, disse Thuane Machado, supervisora de secretaria que participou das ações comemorativas.

Ao final das duas palestras, as participantes receberam brindes, dentre itens como canecas temáticas, perfumes, bombons, produtos naturais, vale-compras em lojas de roupas, etc.

De acordo com a Cipa, cartazes com campanha educativa sobre a violência contra as mulheres também foram afixados em alguns pontos da sede do Saae, para conscientizar os funcionários, principalmente os homens que atuam na autarquia.

O Saae-VR conta, atualmente, com 100 mulheres em seu corpo de funcionários, o que representa cerca de 25% do quadro geral. O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, ressalta que esse tipo de evento é realizado todo ano e busca conscientizar as pessoas sobre os maus tratos à mulher.

“Não são abusos só físicos, mas também psicológicos que as mulheres sofrem nos dias de hoje. Queremos que essa mobilização não seja apenas no dia da mulher, mas que a conscientização seja colocada em prática. Ressaltar a importância da mulher, seja no seio familiar ou no ambiente de trabalho. Tem que ter o respeito, o cuidado”, frisou PC.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.