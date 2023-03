Suspeita de ser mandante de homicídio é presa em Volta Redonda

Uma mulher de 49 anos, apontada como autora intelectual do assassinato de sua ex-companheira, em 7 de janeiro deste ano, foi presa na segunda-feira (27) em Volta Redonda. O crime aconteceu em Bangu, Zona Oeste do Rio, e foi motivado por ela não aceitar o fim do relacionamento. Não foi informado o bairro em que foi realizada a prisão.

A suspeita foi encontrada pela equipe da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital. Tamara Ticiana de Azevedo e Mello Manes morreu após ser baleada.

Ela estava em seu carro, estacionado na Rua Doutora Maria Estrela, quando foi surpreendida por duas pessoas numa motocicleta. Os assassinos ainda não foram localizados. As investigações, que estão à cargo da especializada, continuam com o objetivo de identificar a dupla que executou o crime.

No dia do crime, Tamara, responsável por terminar a relação, se mudaria definitivamente para morar com a nova companheira. Com informações do jornal Extra. (Foto: Reprodução)