Expectativa é que maior competição esportiva infanto-juvenil do interior do estado conte com mais de 130 times de toda a região. Jogos acontecem em Volta Redonda

A Copa Diarinho de Futsal está de volta. A maior competição esportiva infanto-juvenil do interior do estado do Rio está em sua 18ª edição – que acontece entre 6/5 e 2/7 – e a expectativa este ano é contar com mais de 130 times de 30 instituições de ensino públicas e privadas de toda a região. As inscrições, que são gratuitas, estão abertas até a próxima quinta-feira (6) e podem ser feitas no Instagram da Smel-VR (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda): @smel_vr. A ficha de inscrição está no link que aparece na bio da página. A competição é realizada pela prefeitura, por meio da Smel, em parceria com o jornal Diário do Vale.

Podem se inscrever equipes com atletas de 7 a 17 anos por categoria e que estejam matriculados na instituição que irão representar. A ficha pode ser preenchida e enviada por e-mail (smelvrlazer@gmail.com), ou entregue na sede da secretaria (Rua Carlos Marques, n°141, bairro Voldac), das 8h às 12h, ou das 14h às 18h. No mesmo link está disponível o regulamento da competição. No dia 12 do mês que vem, a Smel fará um congresso técnico com os representantes de todas as instituições inscritas.

“A Copa Diarinho voltou! É com muita alegria que recebemos essa notícia. É uma competição que traz uma memória afetiva para as famílias muito grande; em 17 anos, foram mais de 630 mil torcedores e 40 mil atletas. Estamos na 18ª edição e quantas famílias passaram pela Copa. Nós já estamos com movimento bem maior nos ginásios, procurando tanto os ginásios quanto as quadras da cidade para treinamento”, celebrou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, frisando que a competição visa promover o intercâmbio social, esportivo, cultural, recreativo e educativo entre os participantes, além de incentivar a prática do esporte na cidade.

Novidades e modelo de disputa

A Copa Diarinho acontecerá entre os dias 6 de maio e 2 de julho em oito ginásios de Volta Redonda, são eles: Retiro, Santo Agostinho, Santa Cruz, 249, Vila Rica, Três Poços, Açude e Siderlândia. Uma das novidades este ano será a transmissão ao vivo de alguns jogos pelo canal do Diário do Vale no YouTube.

As equipes serão divididas em Série Prata (Instituições Públicas) e Série Ouro (Instituições Particulares), distribuídas em seis categorias por idade. As categorias Sub-7 (5 a 7 anos) e Sub-9 (8 a 9 anos) terão participação mista (masculino e feminino), em formato de festival. A Sub-11 (10 a 11 anos) também terá formato misto. Para quem for competir nas categorias Sub-13 (12 a 13 anos), Sub-15 (14 a 15 anos) e Sub-17 (16 a 17 anos), as disputas serão divididas entre masculino e feminino.

“A gente fica muito feliz de retomar um projeto com essa tradição. Tenho absoluta certeza de que este ano a participação vai ser muito maior. É uma oportunidade. A gente acredita que o esporte social é uma missão da prefeitura e da secretaria de Esporte e Lazer”, finalizou Rose Vilela. Secom/PMVR