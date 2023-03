Agentes do Programa Operação Foco Divisas e auditores da Secretaria Estadual de Fazenda do posto de fiscalização de Comendador Levy Gasparian apreenderam, na madrugada desta quinta-feira, dia 30, um furgão que transportava roupas íntimas masculina e feminina sem nota fiscal e com indícios de falsificação.

A apreensão foi realizada no pátio do posto de fiscalização depois que o veículo foi abordado pelos agentes. O veículo saiu da cidade de Uberaba (MG) e seu destino final era o Rio de Janeiro.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios. De acordo com a Polícia Civil, algumas peças foram encaminhadas para análise técnica.

Foram apreendidas 130 calcinhas “Calvin Klein”, 35 cuecas “Reserva”, 165 cuecas “Calvin Klein”, 290 cuecas “PitBull”, 63 cuecas “DC Comics”, 70 calcinhas “Confort” e seis sutiãs “Calvin Klein”