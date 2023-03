Na tarde desta quinta-feira (30/3), a equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube realizou mais um jogo-treino de preparação para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2). Atuando no Campo do Aeroclube, em Volta Redonda, o time treinando por Thiago Campbell venceu o Atlético Real pelo placar de 3 a 0, com gols de Marcelo Henrique e Pilad (duas vezes).

A atividade foi disputa em três tempos de 30 minutos. A primeira parte do treino foi a mais equilibrada, com as duas equipes não saindo do 0 a 0. No segundo tempo, o sub-20 do Barra Mansa inaugurou o marcador após Pilad cabecear na entrada da meia-lua e a bola sobrar para Marcelo Henrique que, ao perceber o goleiro adiantado, acertou um chute de bicicleta. Na etapa final, o Leão do Sul chegou ao segundo gol através de Pilad, após o atacante pressionar e roubar a bola recuada para o goleiro adversário. Por fim, novamente Pilad recebeu passe de Celso e chutou no canto do arqueiro do Atlético Real.

O sub-20 do Barra Mansa já tem sua estreia no Campeonato Carioca (Série B2) marcada para ocorrer num domingo (28/5), às 15h, contra o Búzios, no Estádio Leão do Sul. Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Leão