Temporal provoca alagamentos em Barra Mansa e Volta Redonda

Temporal provoca alagamentos em Volta Redonda

O temporal que atingiu Volta Redonda durante a tarde desta quinta-feira, dia 30, voltou a provocar alagamentos em alguns pontos da cidade.

O córrego Brandão na Vila Santa Cecília, transbordou e deixou as Ruas 41-C e a Lions Club alagadas. Além da Vila, foram registradas ocorrências de alagamentos no Conforto, com o transbordamento do Córrego Secades, no Retiro, Açude e Jardim Belvedere, nas proximidades do Cemitério Portal da Saudade.

No momento desta publicação, a Defesa Civil ainda não havia emitido um balanço dos estragos provocados pela chuva na cidade.

Barra Mansa

O acesso à cidade de Barra Mansa também foi bastante prejudicada devido o alagamento da Via Sérgio Braga e a Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Na altura da antiga Fábrica Purina, buracos provocaram estragos em pneus de veículos que passavam pelo local. Na altura do posto de combustível o volume d’água impediu a circulação dos veículos e houve grande congestionamento.

O mesmo ocorreu na Via Sérgio Braga, na altura de uma antiga casa de show no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.