Antonio Furtado assume 88ª DP de Barra do Piraí

Delegado reforçou seu compromisso em combater à criminalidade

O delegado Antonio Furtado assumiu a titularidade da 88ª DP de Barra do Piraí na manhã desta sexta-feira, dia 31. O policial volta a comandar uma unidade após 4 anos como deputado federal. Em sua trajetória como parlamentar, Furtado priorizou defender as instituições ligadas à segurança pública, enviando recursos que possibilitaram investimentos e colaborando para a aprovação de importantes leis que, agora, segundo ele, poderão ser aplicadas em prol da proteção da população. Nos primeiros 15 dias à frente da 88ª DP, Furtado também deve acumular a função de delegado titular da 101ª DP, em Pinheiral, onde já trabalhou por um período.

– Lembro como se fosse hoje o dia em que cheguei à região pela primeira vez, lá em 2011, há quase 12 anos, para ser delegado em Volta Redonda. Eu tinha muitos objetivos e, certamente, o principal deles era aproximar a Polícia Civil da população, fazendo com que todo cidadão que precisasse entrar na 93ª DP fosse acolhido e tratado com respeito. Por onde passei, sempre carreguei isso comigo e talvez esse tenha sido o maior diferencial do meu trabalho, a preocupação em cuidar das pessoas. Nós sabemos que existe aquela imagem da repressão e que muitos temem a nós, policiais, enquanto na verdade, deveriam temer o bandido. Minha ideia sempre foi desmistificar essa ideia de afastamento e sim estreitar a relação com a sociedade. E agora, na 88ª DP, posso garantir que seguirei com o mesmo objetivo, entregando o meu melhor para que os barrenses se sintam protegidos – explicou.

O diretor do 5º DPA (Departamento de Policiamento de Área), delegado André Drumond, esteve presente na posse de Furtado e ressaltou o modelo de gestão do ex-deputado como exemplo.

– Estamos falando de uma pessoa admirável e, por conhecer toda a sua dedicação e profissionalismo com a missão que carrega, tenho a certeza de que ele fará um excelente trabalho. Furtado me representou como deputado, lutou pela nossa classe e agora, ao aceitar um novo desafio, mostra a sua coragem e compromisso com a segurança pública – frisou.

Furtado adiantou que a meta é intensificar as ações voltadas ao combate à criminalidade e para isso, contará com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, através de operações em conjunto. Para o delegado, quem coíbe os delitos na linha de frente e de forma ostensiva nas ruas, precisa caminhar ao lado de quem investiga.

– Temos uma preocupação maior com o tráfico de drogas, porque para a manutenção desse crime, muitos outros acabam ocorrendo, sobretudo, os homicídios. Hoje, com um pouco mais de experiência, espero ser um delegado ainda melhor. Vontade de trabalhar teremos de sobra. Aos bandidos, deixo um recado. A chapa voltará a esquentar para vocês. Quem precisa viver com a sensação constante de insegurança é o criminoso, não o cidadão. Tenho certeza que com a ajuda da população por meio de denúncias, e de um planejamento estratégico e inteligente, colocaremos em prática uma gestão atuante e eficiente em Barra do Piraí – garantiu.