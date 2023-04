Engavetamento deixa um morto na Dutra em Barra Mansa

O condutor de um veículo VW Paraty morreu imprensado entre um caminhão e uma carreta no início da noite desta sexta-feira, dia 31, por volta das 18h30min, no km 285, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais (PRF) foram até o local e depararam com o engavetamento e o condutor ainda com vida. As equipes de resgate tentaram retirar o condutor que estava preso entre as ferragens, mas ele não resistiu e foi a óbito.

Os condutores do caminhão e da carreta não ficaram feridos. A pista está parcialmente interditada no local (faixa esquerda). O trânsito está fluindo pelo acostamento e faixa da direita, gerando lentidão. O local foi preservado para a chegada do perito da Polícia Civil, para liberar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Chovia no momento da colisão. O registro da ocorrência será feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.