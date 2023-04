Incêndio atinge veículo na BR-393 em Paraíba do Sul

Um veículo Fiat Palio (Três Rios) teve um início de incêndio no início da noite desta sexta-feira, por volta das 18 horas, no km 178,5 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul.

O condutor, de 37 anos, percebeu as chamas e parou no acostamento. Imediatamente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com os bombeiros civis da K-Infra para apagar as chamas. O veículo ficou bem avariado. Ninguém ficou ferido.

A pista foi liberada por volta das 18h50min.

