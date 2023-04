Capacitação é oferecida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com o IFRJ

Alunos da oitava turma do curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), participaram da aula inaugural nesta sexta-feira (31), no auditório do Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado. O curso é ministrado em parceria com o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), e dividiu os 120 alunos em dois grupos, uma de manhã e outro à tarde.

Durante a abertura do curso, a coordenadora Eliete Guimarães, que também integra a equipe da SMPD, falou sobre a importância da capacitação para Volta Redonda. “Queremos uma cidade totalmente acessível. Os surdos estavam isolados e hoje fazem faculdade, graças a projetos que estamos implantando. É um sonho que era impossível e hoje é realidade. Não só com pessoas surdas. Tudo gratuito”.

A auxiliar de Educação Infantil, Jeisiane Reis, mora no Retiro e contou que resolveu fazer o curso por ser gratuito e poder contribuir para sua atuação profissional. “É um aprendizado. Precisamos estar inseridos na sociedade, não só dos ouvintes, mas dos surdos também. Como trabalho na área da educação, vai ajudar para eu poder criar, estar aprendendo mais. (a primeira aula) Foi um momento incrível. Deu pra ver que os professores são bem capacitados e é uma oportunidade para nós, que não temos condições de pagar”, ressaltou Jeisiane, contando que ficou sabendo do curso pelo Instagram da prefeitura, onde acompanhou vídeos e se motivou a se inscrever.

Quem também viu a postagem na Internet e resolveu participar foi a gerente de restaurante Mislaine Pereira, moradora do bairro Água Limpa. Segundo ela, o que motivou a se matricular foi a vontade de prestar um melhor atendimento aos clientes surdos, por exemplo.

“Tenho esse sentimento de querer aprender para poder me comunicar com eles, fazer um pedido. Normalmente eles têm que mostrar no cardápio físico e, às vezes, me sinto mal por não poder dar um atendimento com mais qualidade, é o que eu sinto falta. E será um desafio essa nova língua nova. Sou muito comunicativa, falo muito, e vou ter que ficar mais quieta e gesticular, mas estou disposta”, contou Mislaine, acrescentando que vai repassar o conhecimento à equipe do restaurante.

Inclusão

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, também conversou com os alunos durante a aula inaugural, e lembrou que a capacitação é aberta a todos os públicos e busca atender à demanda regional pela língua de sinais, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade inclusiva.

“Tivemos uma procura grande, que nos surpreendeu e estamos buscando alternativas para oferecer esse curso gratuito para mais pessoas. A sociedade está se interessando, investindo em participar desse processo de inclusão e nós, como Poder Público, estamos aqui para contribuir para que isso aconteça”, citou o secretário.

O prefeito Antonio Francisco Neto participou da abertura de mais uma turma do curso e comentou sobre a importância de projetos como esse para a cidade. “Criamos a secretaria da Pessoa com Deficiência, estamos proporcionando curso superior para pessoas surdas e com deficiência auditiva, pré-vestibular, esse curso gratuito para população. Volta Redonda já é referência em atendimento a pessoa com deficiência e vamos continuar investindo para que seja cada vez mais inclusiva”. Fotos: Cris Oliveira/PMVR