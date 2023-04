PRF flagra adolescente com drogas em ônibus em Piraí

Uma adolescente, de 15 anos, foi flagrada na noite de quinta-feira, dia 30, por volta das 20h40min, com maconha e haxixe, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no bairro Caiçara, em Piraí.

Os policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram um ônibus. Durante verificação de passageiros e bagagens, os agentes depararam com a adolescente. Os agentes perguntaram se ela possuía autorização para viajar desacompanhada e se trazia algo ilícito.

A menor confirmou ter uma quantidade de drogas em sua bagagem. Em revista em sua bolsa, foram encontrados oito gramas de maconha e duas gramas de haxixe. A adolescente foi levada para a Delegacia de Polícia, de Piraí. Os agentes mantiveram um contato com a mãe da menor que disse estar saindo de São Paulo para o posto da PRF e ficar responsável pela menor.

Foi lavrado o devido Registro de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.