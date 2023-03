Volta Redonda terá 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora

Programação, entre 24 e 29 de abril, foi preparada em parceria pela Coordenadoria da Juventude e CDL e contará com apoio de mais de oito instituições

Volta Redonda será palco da 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora entre os dias 24 e 29 de abril. A iniciativa da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) e da CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas) tem como objetivo fomentar o empreendedorismo entre os jovens voltarredondenses. O calendário do Estado instituiu, em 2020, a última semana do mês de abril como a Semana Estadual do Jovem Empreendedor e em Volta Redonda a comemoração acontece pela primeira vez neste ano.

A programação vai contar com a participação das secretarias municipais de Cultura (SMC), Ação Comunitária (Smac), Comunicação (Secom) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), por meio do Vírgula Hub de Inovação; do Centro Cultural Fundação CSN; do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro); da Pulso Consultoria, empresa júnior da UFF (Universidade Federal Fluminense); e Renov Desenvolvimento.

As atividades da Semana da Juventude Empreendedora começam no dia 24 de abril (segunda-feira), data em que se comemora o Dia do Jovem Trabalhador, com live com a participação da Prefeitura de Volta Redonda, CDL e Renov, que vai divulgar informações sobre o mundo do trabalho e a ferramenta ‘Linkedin’, plataforma de mídia social focada em negócios e emprego.

Entre os dias 24 e 28 de abril, nos bairros da cidade, os jovens participarão de oficinas, atendimentos informativos, palestras e ações diretas e indiretas sobre o mundo do empreendedorismo. Durante toda semana haverá atividades nas escolas, nos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), na sede da CDL e do Sebrae, no Vírgula Hub e no Centro Cultural Fundação CSN.

Evento no térreo da Biblioteca Municipal encerra Semana da Juventude Empreendedora

No sábado, dia 29 de abril, a programação da Semana Municipal da Juventude Empreendedora encerrará com evento de fomento ao empreendedorismo na cidade. A estrutura para atendimento aos interessados no tema será montada no térreo da Biblioteca Municipal Raul Leoni, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, das 9h às 18h.

O público poderá tirar dúvidas, fazer abertura, regularização e declaração de MEI (Microempreendedor Individual), além de contarem com uma programação de mesas temáticas com empreendedores jovens do município, bate-papos, tendas com atendimentos e rodas de conversa e oficinas. O espaço também terá atividades culturais e food trucks.

“A 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora promoverá o acesso dos jovens ao mundo do empreendedorismo. Para os jovens que já são empreendedores, há a oportunidade de acelerar o seu negócio, ganhar visibilidade, fortalecer e conectar a sua marca com os outros participantes, fazendo networking que possibilita novas oportunidades e parcerias. E para aqueles que querem começar a empreender ocorrerão capacitações”, disse a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez.

Mais informações sobre o evento pelo e-mail: vrcoordjuv@gmail.com ou pelo telefone: (24) 3339-2153