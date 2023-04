Um acidente envolveu um carro e uma moto na tarde deste sábado, dia 1º, na Rua Theófilo dos Santos, esquina com a Rua Leon Mouffron, no bairro Aparecida, em Valença.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou deparou com o motociclista com ferimentos em uma das pernas. O condutor da moto foi imobilizado e conduzido para o Hospital Escola, em Valença. O motorista do Gol, não ficou ferido. Foto: Sandro Barra