Carreta tomba e carga cai em cima de veículo na Dutra, em Piraí

Uma carreta, carregada com telhas de amianto (Eternit) tombou no início da manhã deste sábado, dia 1º de abril, por volta das 6h30min, no km 246, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Os policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados e no local depararam que a carga da carreta havia caído sobre o veículo Chevrolet Onix. Quatro pessoas ficaram feridas, o condutor da carreta e os três ocupantes do veículo Onix.

Todos foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. A pista ficou parcialmente interditada (acostamento e faixa direita) com o fluxo passando pela faixa esquerda, causando congestionamento.