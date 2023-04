Homem é detido com pistola no bairro Jardim Belmonte em Volta Redonda

Um homem, de idade não informada, foi detido pela Polícia Militar com uma pistola calibre 9 milímetros e 11 munições no fim da tarde de sexta-feira, dia 31, na Rua Barão da Mauá, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Além da arma e das munições, a polícia apreendeu com o suspeito uma quantidade ainda não informada de drogas, dentre elas maconha, cocaína e loló. Os policiais também apreenderam o celular do suspeito e dinheiro. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, para os procedimentos legais.