Objetivo é melhorar o atendimento às crianças com transtorno de neurodesenvolvimento tratadas na unidade

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), promoveu neste mês de março um curso de capacitação para a equipe multidisciplinar do projeto “Laço Azul”. O objetivo é melhorar o atendimento às crianças com transtorno de neurodesenvolvimento que são tratadas no hospital, no bairro Retiro.

No curso ministrado pela fisioterapeuta, professora e doutora Luciana Castaneda, a equipe foi capacitada a aplicar a CIF (Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde). A CIF é um modelo padronizado criado em 2001 pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que ajuda a descrever e classificar a funcionalidade e as incapacidades decorrentes de doenças e condições de saúde. Esse modelo contribui para um melhor entendimento das condições e as necessidades de cada paciente, gerando um melhor curso de tratamento, de modo altamente personalizado e eficaz.

“Estamos oferecendo constantemente atualização e capacitação aos profissionais do hospital, sempre priorizando melhorar o atendimento, o acolhimento aos pacientes. E o ‘Laço Azul’ tem sido um dos projetos beneficiados e que o resultado é extremamente positivo com as crianças atendidas”, explicou a diretora-geral do hospital, Márcia Cury.

O projeto oferece aos pacientes atendimentos com uma equipe multidisciplinar, formada por especialistas em fonoaudiologia, educador físico, psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. O “Laço Azul” atende quase 600 crianças e auxilia no desenvolvimento da comunicação e na autonomia delas.

Como funciona

De acordo com a equipe que atua no “Laço Azul”, o programa ensina, na prática, como eliminar comportamentos indevidos e ajudar as crianças a se comunicarem, brincarem e interagirem. O foco é a análise do comportamento das crianças e intervenção aplicada aos ambientes comuns, como sua própria casa e escola.

Dentre as técnicas informadas no programa, estão práticas que auxiliam nos comportamentos que interferem no desenvolvimento e integração do indivíduo diagnosticado com autismo (TEA), transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dentre outras patologias.

Alguns comportamentos como os sociais: contato visual e comunicação funcional; comportamentos acadêmicos como pré-requisitos para leitura, escrita e matemática; atividades da vida diária como higiene pessoal; e estereotipias que se tornam obstáculos na vida da criança, são habilidades tratadas no programa.

Serviço

Para acessar o projeto “Laço Azul” o usuário deverá ser encaminhado exclusivamente por uma Unidade Básica de Saúde. Volta Redonda conta com 46 locais deste tipo, entre UBSs e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família). Fotos de divulgação-Secom/PMVR