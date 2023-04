O jovem Lorenzo Eduardo Terra Avelino, de 19 anos, foi assassinado na noite de sexta-feira, dia 31, dentro do banheiro, da sua casa localizada na Rua Pedro Barbosa Gama, no bairro Jardim Primavera em Barra Mansa

Lorenzo foi encontrado morto pelo próprio pai. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o rapaz no chão do cômodo, de bruços, com lesões contundentes na cabeça e no rosto. Na cena do crime, os agentes encontraram o martelo, que provavelmente foi usado no homicídio.

Além disso, na parede do quarto de Lorenzo estava escrita a frase: “Tarado vai morrer e quem deve vai morrer”. Não havia sinais de arrombamento na residência. O pai de Lorenzo disse a policiais que recebeu informações de que um homem, de 28 anos, e um jovem, de 20, estiveram na residência pela manhã e deixaram o local no início da tarde.

Os dois estiveram na delegacia e contaram que estavam com a vítima durante esse período jogando vídeo-game. Em depoimento, o mais velho contou que resolveu ir embora do local porque Lorenzo teria marcado um encontro com uma mulher.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e atestou a morte do rapaz. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) localizado no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.