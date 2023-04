Polícia Militar apreende drogas em uma residência em Porto Real

Policiais militares estavam em ronda na madrugada de sexta-feira, dia 31, por volta de 00h40min, quando tiveram a atenção voltada para duas jovens, de 19 e 18 anos, em um veículo VW Gol (cinza), na Rua Vinte e Cinco, no bairro Freitas Soares, em Porto Real.

Quando a jovem, de 18 anos, desceu do veículo se deparou com a viatura e ficou nervosa. Ela tentou se esconder atrás de um veículo e foi abordada. Nada de ilícito foi encontrado com ele e no interior do veículo, onde estava outra suspeita, de 19 anos.

Os policiais perguntaram se havia drogas em sua residência e a suspeita confirmou. Os agentes foram até o imóvel, onde estava o namorado de uma delas. Depois de buscas, os agentes encontraram 60 pinos de cocaína e um caderno de anotações, aparentando ser contabilidade do tráfico de drogas em cima de um móvel.

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, de Porto Real. As duas suspeitas permaneceram presas. O namorado da jovem que estava na casa foi ouvido como testemunha e liberado em seguida.