Carlos Magnum Narciso da Silva, o “Carlão do Ziriguidum”, de 37 anos, foi a vítima do acidente ocorrido na noite de sexta-feira, dia 31, no km 285, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo em Barra Mansa.

O carro em que ele conduzia ficou imprensado entre um caminhão. Ziriguidum era morador do bairro Morada do Sol, na Colônia Santo Antônio. O grupo foi criado há cinco anos e era bastante solicitado na região.

Segundo amigos, Carlos Magnum estava a caminho da casa da namorada, em Resende.