Volta Redonda promove a 13ª Conferência de Saúde neste fim de semana

Abertura do evento foi na sexta-feira, 31, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, que sedia as mesas temáticas no sábado

Volta Redonda promove neste fim de semana a 13ª Conferência Municipal de Saúde, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde (CMS). O evento comemora os 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã e do Sistema Único de Saúde (SUS), celebrados neste ano. O tema para as discussões é: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”.

A abertura do evento foi na noite dessa sexta-feira, 31, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no Laranjal, com a presença de autoridades.

O prefeito Antonio Francisco Neto iniciou o discurso agradecendo a participação dos profissionais da saúde e de todos os representantes da sociedade civil que lotaram o teatro da Fevre. Além deles, agradeceu a presença das autoridades em Saúde do âmbito municipal, estadual e federal que compunham a mesa. Em especial ao vice-prefeito Sebastião Faria, que dirige o Hospital São João Batista; o presidente da FOA (Fundação Orwaldo Aranha), Eduardo Prado, pelas importantes parcerias com o município; e ao deputado estadual Munir Neto, que atua no legislativo, apoiando a reestruturação e o crescimento de Volta Redonda.

“Agradeço a toda equipe da Secretaria de Saúde e, principalmente, a Conceição (Maria da Conceição de Souza Rocha, secretária de Saúde de Volta Redonda), que faz um trabalho incrível na reestruturação da Saúde em nossa cidade. Já somos referência no estado e vamos ser referência em saúde no país com apoio dos governos do Estado e Federal. Nós acreditamos na Saúde Pública, nós acreditamos no SUS. E a participação do cidadão é fundamental para o fortalecimento e eficácia do serviço”, ressaltou o prefeito.

O deputado estadual Munir Neto reforçou que a saúde em Volta Redonda já é referência. “A atual gestão municipal segue trabalhando para avançar cada vez mais na reconstrução do serviço. “Tenho certeza que dessa conferência vão sair propostas importantes para as conferências estadual e nacional”, falou Munir.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, destacou que a conferência é a “festa da democracia”. “Esse é o momento em que a população e os gestores se unem comprometidos em garantir de integral e organizada a saúde pública. A realização de uma conferência municipal de saúde caracteriza-se como um momento ímpar para mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade acerca das necessidades e prioridades para cada território, da saúde como direito e em defesa do SUS”, afirmou.

A mesa de abertura também contou com a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Geraldo Luiz Barbosa; do representante do Conselho Estadual de Saúde, Jaime Vicente Filho; do Conselho Nacional de Saúde, Alex Gomes Motta; da presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Maria Augusta Monteiro Ferreira, que é secretária municipal de Saúde de Rio Claro; e do representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Elídio Ferreira de Moura Filho. Todos ressaltaram a importância da participação popular na construção da saúde pública e lembraram que o SUS foi fundamental durante a pandemia da Covid-19.

Também compôs a mesa de autoridades da cerimônia o médico Aristides Vitorino de Oliveira Neto, mestre e doutorando em Saúde Coletiva. Ele é diretor de Programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, ligada ao Ministério da Saúde. “Estamos inaugurando um novo ciclo na saúde do país, com democracia, valorizando o controle social e a participação popular na construção das políticas públicas”, falou o médico, que também foi responsável pela primeira palestra da 13ª Conferência Municipal de Saúde.

Neste sábado, dia 01, a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Volta Redonda segue com as discussões dos três eixos temáticos “O Brasil que temos. O Brasil que queremos”; “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”; e “Amanhã vai ser outro dia para todos, todas e todes”. E antes de se formarem as mesas temáticas haverá apresentação da Banda Municipal.

Eleição do Conselho

Nesta etapa municipal da conferência, serão eleitos (as) novos (as) conselheiros (as) para o mandato 2024-2027 do Conselho Municipal de Saúde, que tem o papel de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde, levando as demandas da população ao poder público.

Também serão eleitas pessoas delegadas com compromisso em defesa do SUS, que participarão da 9ª Conferência Estadual de Saúde, que também poderão ser eleitas pessoas delegadas para a 17ª Conferência Nacional de Saúde.

Apresentações culturais

A parte cultural da abertura da conferência ficou a cargo da Orquestra de Violinos e Violas, com 85 componentes. O grupo faz parte do Projeto Volta Redonda “Cidade da Música”, que atende cerca de quatro mil alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio da cidade. Neste sábado, o público vai assistir à apresentação da Banda Municipal. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR