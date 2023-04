Jovem é preso suspeito de ferir a namorada com uma faca em Valença

Um jovem de 25 anos foi preso por suspeita de ferir a namorada, de 26, com uma faca no fim da madrugada desta terça-feira, dia 4, em um apartamento na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Valença. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por populares que relataram terem ouvido gritos vindos do apartamento. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima nua no meio da rua, em frente ao prédio em que mora com o rapaz.

Os policiais entraram no prédio e fizeram buscas pelo suspeito e o encontraram no andar abaixo do qual ele reside. De acordo com a PM, após buscas pelo imóvel dele, os policiais encontraram uma mochila dentro de uma lixeira.

Nela, estavam quatro tabletes de maconha, um facão de açougueiro e uma balança de precisão. A vítima foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi medicada. Já o namorado dela foi levado para a delegacia da cidade, onde foi autuado por violência doméstica contra a mulher e tráfico de drogas.

O entorpecente foi levado para ser periciado em Barra do Piraí, cidade vizinha, onde foi constatado o peso da droga: 1,8 kg de maconha. (Foto: Polícia Militar)