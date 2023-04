Policiais militares prenderam na tarde de segunda-feira, dia 3, quatro suspeitos de tráfico de drogas numa área de mata às margens da Via Dutra, no bairro São José, em Porto Real.

Os suspeitos desobedeceram a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e abandonaram o veículo Nissan Kicks com drogas e armas. O carro tem registro de roubo no Rio de Janeiro. Segundo a PM, todos os presos têm passagens pela polícia por tráfico de drogas. Um deles, de 22 anos, é morador do Parque Mariana, em Volta Redonda. Os outros – de 29, 26 e 21 anos – são moradores de Resende.

No carro que o quarteto ocupava, os agentes recolheram duas pistolas calibre 9mm, 19 munições do mesmo calibre, dois quilos de maconha em tabletes e 48 tiras do mesmo entorpecente, além de grande quantidade de material para embalar drogas.

Na delegacia de Resende, os quatro foram autuados por tráfico, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação. Foto: Polícia Militar