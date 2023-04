Na ação, o suspeito foi preso com pinos de cocaína e dinheiro

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na noite desta segunda-feira, dia 3, depois de uma denúncia anônima, um jovem, suspeito de tráfico de drogas, na Avenida Júlio Braga, no Centro, em Mendes (RJ).

Na ação, também foram apreendidos pinos de cocaína que estavam sendo comercializados no interior de um estabelecimento comercial. Os agentes passaram a observar a movimentação quando o suspeito pegou uma quantidade de entorpecentes na área de vegetações e vendeu entregou para um usuário de drogas.

Após comprar o entorpecente, o usuário foi abordado. Com ele foi apreendido um pino de cocaína. Ele confirmou que havia comprado o entorpecente do traficante, pelo valor de R$ 30 reais.

O suspeito recebeu voz de prisão e foram apreendidos R$ 160,00 em dinheiro proveniente das vendas de entorpecentes e 43 pinos de cocaína, que estavam escondidos próximos a uma bananeira.

Diante dos fatos, o preso e material apreendido, foram levados para a sede da 97ª DP (Mendes), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O suspeito foi autuado no Artigo 33 da Lei 11343/06, e permanecendo preso à disposição da justiça.