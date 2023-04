Três vítimas do acidente na Rodovia do Contorno recebem alta

Três das quatro vítimas do acidente na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, na tarde de segunda-feira, dia 3, já receberam alta do Hospital São João Batista. A colisão entre um carro e uma van aconteceu no trevo de acesso aos bairros Três Poços e Água Limpa.

Já retornaram para a casa a menina de 5 anos, Marco Antônio Abreu de Souza, de 53, e Walace Fuly Domingos, de 34. Permanece internada na unidade médica Alissani Amaral, de 29 anos, para realização de cirurgia de fêmur.

O acidente aconteceu por volta de 12h50min e mobilizou ao menos quatro ambulâncias do Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o local.