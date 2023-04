Aluno é detido após empurrar e ameaçar professora em Barra Mansa

Um adolescente que irá completar 17 anos no próximo dia 9, domingo de Páscoa, foi detido nesta quarta-feira, dia 5, após empurrar a professora que o advertiu por não usar o uniforme no Colégio Estadual Marechal Floriano, na Rua Juca Ramos, no distrito de Floriano em Barra Mansa.

A Polícia Militar disse que foi acionada para verificar ocorrência de ameaça na unidade de ensino. Chegando, os agentes fizeram contato com a professora, que disse ter sido empurrada pelo estudante após chamar a atenção dele por não estar vestido corretamente com o uniforme escolar. De acordo com a mulher, o adolescente ficou nervoso, a empurrou, e fez ameaças contra a mulher, dizendo que “isso não ficaria assim”.