Policiais Civis da Delegacia da 90ª DP (Delegacia de Polícia de Barra Mansa) e da delegacia de proteção à Criança e Adolescente Vítima (DCAV), com o apoio do 4º e 5º DPAs (Departamentos de Polícia de Área), deflagraram na manhã dessa quarta-feira, dia 5, a Operação CTRL+L, que é resultado da troca de informações entre os núcleos de inteligência da Polícia Civil, Polícia Federal e o NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), do emprego de modernas técnicas de Investigação Cibernética para a apuração de crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de cenas de abuso sexual infanto-juvenil e do monitoramento do tráfego desse conteúdo na rede mundial de computadores.

A Operação CTRL+L dessa quarta-feira inaugura uma série de operações de Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que serão desenvolvidas com regularidade pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para dar publicidade e buscar engajamento para a Campanha do Maio Laranja, instituída pela Lei 14.432/2022 e que visa mobilizar a sociedade brasileira contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, bem como o Dia nacional de Combate ao Abuso e à exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, em 18 de Maio.

Agentes estão nas ruas para cumprirem dois mandados de busca e apreensão em Barra Mansa.

Um estudante de engenharia mecânica, de 25 anos, foi preso em flagrante na operação da Polícia Civil que combate a pornografia infantil no estado. A prisão foi determinada pelo Delegado Rodolfo Atala, depois da apreensão de um computador na casa do estudante, no bairro Ano Bom. Inicialmente, ele era alvo de um mandado de busca e apreensão determinado pela Justiça.